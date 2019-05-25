В МИД прокомментировали возможность обмена американца Уилана на Бутину

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что страна не будет обменивать задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана на осужденную в США россиянку Марию Бутину. Об этом он рассказала РИА «Новости».

По его словам, возможность обмена в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года исключена, так как в отношении Уилана нет приговора.

«В отношении Уилана не вынесен даже приговор, заявления посольства США в том духе, что никаких доказательств не представлено, ничего в этом плане не меняют», — отметил Рябков.

Ранее сообщалось, что Бутина записала видеообращение из тюрьмы США.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.