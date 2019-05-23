Пранкеры трижды разыграли премьера Косово под видом Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, трижды разыграли премьера непризнанного Косово Рамуша Харадиная под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Вован и Лексус звонили Харандину с января по апрель 2019 года.

Как отмечается, пранкеры от лица Порошенко пообещали премьеру признать Косово.

При этом Харандин в ответ заявил, что будет молится за победу Порошенко на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле.