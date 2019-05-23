Верховный суд получил иск о признании недействительным указа о роспуске Рады
Верховный суд попросили признать недействительным заявление украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Рады. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, в суд поступил иск о признании противоправным и недействительным указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
Теперь в течение пяти дней момента подачи заявления судья вынесет постановление о последующих процессуальных действиях.
До этого Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.
Ранее сообщалось, что вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады.