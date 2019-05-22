Порошенко отреагировал на заведенное против него дело

Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на новое дело, возбужденное против него. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что антикоррупционная прокуратура Украины возбудила новое дело против Порошенко по подозрению в превышении им служебных полномочий.

Порошенко назвал новое дело против него «попыткой» снять ответственность с российской стороны.

«Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.