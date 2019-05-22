Супрун потребовала выгнать Россию из Совбеза ООН

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун потребовала от ООН перестать терпеть присутствие России в организации и выгнать Москву, передает РИА «Новости».

Свое требование политик мотивировала якобы проявляющейся агрессией Москвы в отношении Украины, а также заявила, что не стоит становиться «заложниками Кремля».

Она также потребовала расширить санкции против России, и попросила помешать Москве препятствовать проведению реформ Киевом.

Ранее исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность, а после инаугурации нового президента Владимира Зеленского спешно покинула Украину.