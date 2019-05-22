Пушков ответил Зеленскому на идею референдума по России

Российский сенатор Алексей Пушков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу отношений с Россией.

В своем твиттере сенатор написал, что Зеленский пытается обезопасить себя от упреков.

По его мнению, если украинцы проголосуют «за», новый президент всегда сможет сказать, что дружить с Россией захотел народ.

«Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — добавил он.

Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о формате переговоров с Россией на референдум. Соцопросы свидетельствуют, что в украинском обществе сформировался запрос на улучшение отношений с Москвой.