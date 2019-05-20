Гройсман потребовал от Зеленского представить кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который 20 мая подал в отставку, потребовал от президента Владимира Зеленского представить новую кандидатуру премьера, передает РИА «Новости».
Зеленский обязан внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера и новый состав кабмина.
Он также намекнул, что Зеленскому «пора начинать работать».
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался о решении Владимира Гройсмана покинуть пост премьер-министра Украины.