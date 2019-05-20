Зеленский за 5 минут до инаугурации выложил селфи с женой

Избранный президент Украины Владимир Зеленский за пять минут до входа в Раду и своей инаугурации выложил в социальных сетях селфи с женой Еленой. Об этом сообщает УНИАН.

«Новый этап. Мы готовы», — подписал Зеленский фотографию.

Стоит отметить, что на фотографии Зеленский и его супруга улыбаются и выглядят счастливыми.

В настоящее время он уже зашел в здание Рады. Его инаугурация началась в 10.00 (совпадает с мск).

Ранее сообщалось, что Зеленский пешком пришел на свою инаугурацию.

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