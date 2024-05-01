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На демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу

CNEWS: 7 полицейских пострадали от взрывпакета на первомайской демонстрации

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

В результате детонации взрывпакета, брошенного парижскими протестующими в сторону оттесняющих их полицейских, пострадали семеро стражей порядка. Об этом сообщает телеканал CNEWS.

«В префектуре полиции проинформировали о 29 задержаниях протестующих. Семь сотрудников правоохранительных органов стали жертвами взрыва самодельной бомбы и были доставлены в больницу в срочном порядке», — говорится в публикации.

1 мая, в День солидарности трудящихся, во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.

Наиболее жесткие столкновения протестующих с полицией отмечены в Париже. Несколько человек получили ранения, им была оказана медицинская помощь.

В демонстрации принимают участие одетые в черное радикалы, скрывающие свои лица под масками. Они разбирают брусчатку и бросают камни в стражей порядка. Те в ответ применяют слезоточивый газ.

Ранее во время первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами.

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