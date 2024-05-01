Поселок в Белгородской области подвергся атаке БПЛА

Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нет. Были повреждены два легковых автомобиля, а также забор частного жилого домовладения.

Гладков подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что село Ясные Зори Белгородского района подверглось удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

Также Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. При атаке использовались дроны-камикадзе.

Накануне ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Всего же, по данным Минобороны РФ, за день в Белгородской области было сбито 5 беспилотников ВСУ.

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