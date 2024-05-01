Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поселок в Белгородской области подвергся атаке БПЛА

Гладков: поселок Красное подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нет. Были повреждены два легковых автомобиля, а также забор частного жилого домовладения.

Гладков подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что село Ясные Зори Белгородского района подверглось удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. 

Также Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. При атаке использовались дроны-камикадзе.

Накануне ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Всего же, по данным Минобороны РФ, за день в Белгородской области было сбито 5 беспилотников ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами