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В США считают, что конфликт на Украине достиг кульминации

Bloomberg: конфликт на Украине достиг решающего момента

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Конфликт на Украине достиг отчаянного, решающего момента. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

К такому выводу агентство пришло на основании анализа текущей ситуации на фронтах специальной военной операции и прогноза дальнейших событий. Согласно этим данным, несмотря на спешную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, российская армия все равно будет превосходить Вооруженные силы Украины по всем показателям.

«Украина может потерять еще больше территории до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью. Чем больше территорий теряет Украина, тем сложнее становится закончить боевые действия на приемлемых условиях», — сообщает агентство.

Одной из ключевых причин прогнозируемого поражения Украины является жесткий дефицит средств противовоздушной обороны.

До этого издание Khaleej пришло к выводу, что полное поражение Украины на поле боя может вызвать вступление НАТО в конфликт с Россией для того, чтобы попытаться спасти Киев.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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