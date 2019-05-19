Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

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Действующего президента Украины Петра Порошенко позвали на инаугурацию ищбранного президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным украинских медиа, на инаугурацию приглашены все бывшие лидеры Украины за исключением Виктора Януковича, который скрывается в России от украинского правосудия.

Отмечается, что инаугурация президента начнется 20 мая в 10.00 в Верховной раде, где он принесет присягу. После этого он пешком сходит до Мариинского дворца, где встретит официальные делегации. В заключении торжественных мероприятий он посетит резиденцию президента Украины на улице Банковой, где также пройдут официальные встречи.

Ранее был объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского.