Скандал с визитом Джулиани в Киев оценили у Зеленского

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал скандал вокруг отмены визита адвоката президента США Рудольфа Джулиани в Киев. Об этом сообщает УНИАН.

«Мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни», — сказал Разумков.

По его словам, представители Зеленского не давали комментариев по поводу возможного визита Джулиани в Киев.

Он также добавил, что Зеленский готов проводить подобные встречи.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.