Мэр Львова Садовый готов стать премьер-министром

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Мэр украинского города Львова Андрей Садовый заявил, что готов возглавить избирательный партийный список на предстоящих парламентских выборах и побороться за пост премьер-министра, передает УНИАН.

Данное заявление львовский градоначальник сделал во время отчетного съезда партии «Самопомочь», который проходит 11 мая в Киеве.

«Моя деятельность на посту городского головы Львова плавно подходит к концу. И, как я уже говорил ранее, не намерен баллотироваться в следующей каденции», — сказал Садовый.

Он также выразил надежду, что после инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского его «таланты и успешные менеджерские достижения» будут использованы для развития Украины.

Ранее сообщалось, что Яценюк не стал баллотироваться в президенты Украины.