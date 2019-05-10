Ким Чен Ын руководил учениями 9 мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года
KCNA

Глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями, проведенными Корейской народной армией 9 мая, сообщает ТАСС.

Уточняется, что армия отрабатывала нанесение огневого удара.

Также стало известно, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Ранее сообщалось, что в КНДР прошел «Бессмертный полк».