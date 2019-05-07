Зеленскому предложили новую дату инаугурации

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил в качестве даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Об этом он написал в фейсбуке.

Куприй пояснил, что тогда инаугурация не будет пересекаться с Днем памяти жертв политических репрессий.

Ранее в штабе Владимира Зеленского заявили, что команда политика не занимается организацией митинга или встречи к инаугурации нового главы страны.

До этого Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом.