Венесуэла призвала США к диалогу

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МИД Венесуэлы заявил, что Каракас призывает Вашингтон к диалогу и уважению международных прав. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это момент для диалога и для здравого смысла», — добавили в ведомстве.

В МИД Венесуэлы также подчеркнули, что советники правительства США в вопросах безопасности могут привести Вашингтон «в лабиринт без выхода».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о готовности к диалогу с оппозицией страны.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.