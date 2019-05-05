Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом он сказал в интервью Fox.

По его словам, народ Венесуэлы сам должен определять свою судьбу. В связи с этим он потребует, чтобы Россия убралась из Венесуэлы.

«Я скажу Лаврову во время завтрашней встречи то, что Трамп говорил раньше. А именно: Россия должна покинуть Венесуэлу», — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Помпео 6 мая.

Как отмечается, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.