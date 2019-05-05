Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом он сказал в интервью Fox.
По его словам, народ Венесуэлы сам должен определять свою судьбу. В связи с этим он потребует, чтобы Россия убралась из Венесуэлы.
«Я скажу Лаврову во время завтрашней встречи то, что Трамп говорил раньше. А именно: Россия должна покинуть Венесуэлу», — подчеркнул Помпео.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Помпео 6 мая.
Как отмечается, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.