На Украине сменили начальника Главного управления Ракетных войск и артиллерии

Начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Сергей Баранов уволен приказом министра обороны Рустема Умерова. Об этом Баранов сообщил на странице РВиА в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам генерала, Умеров назначил его «на не менее важное и ответственное направление деятельности».

Новая должность Баранова неизвестна. Он был начальником Главного управления Ракетных войск и артиллерии с 2023 года.

13 мая отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявлял, что Сергея Лупанчука уволили с должности командующего сил специальных операций ВСУ из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на Тендровской косе.

15 апреля на Украине назначили нового командующего войсками оперативного командования «Запад». Им стал бригадный генерал Владимир Шведюк.

Оперативное командование ВСУ «Запад» с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов. Его назначили заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

Ранее генерал ВСУ объяснил, почему Залужный молчит о причинах увольнения.