Юлианна Караулова о «Евровидении»: «Конкурс на любителя»

Певица Юлианна Караулова призналась, что посмотрела лишь вторую половину «Евровидения-2024» и заявила, что находится «не в материале» относительно конкурса. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Вообще странно обсуждать «Евровидение». Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки, по крайней мере, для меня, хотя мне всегда казалось, что я не ханжа», — высказалась артистка.

Она также назвала европейское мероприятие «конкурсом на любителя».

Победителем «Евровидения-2024» стал швейцарский певец Немо Меттлер с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. Вторым оказался хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna. Тройку лидеров замкнула Украина, которую представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

15 мая Владимир Путин предложил альтернативу «Евровидению». Он заявил, что РФ будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение».

Ранее певец Shaman заявил, что уехавшие артисты сделали свой выбор.