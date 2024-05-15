В МИД России заявили, что на Украине окончательно потеряли понятие человечности

Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, демонстрирует абсолютную утрату руководством Украины понятия человечности. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Трагедия в Белгороде говорит о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями», — отметила она.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

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