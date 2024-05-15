Российские военные освободили от ВСУ город Волчанск

Российская армия взяла город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По его словам, об этом ему неформально сообщили с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные оставили территорию.

Политолог подчеркнул, что скоро информацию об освобождении Волчанска должны подтвердить официально.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении. По словам главы харьковской ВГА, в данный момент сложно оценить насколько сильно повреждена инфраструктура города — понять это можно будет только после поражения и отступления украинских войск из города.

До этого немецкий телеканал Tagesschau заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах продолжать защищать город Волчанск в Харьковской области республики из-за мощных российских ударов управляемыми авиабомбами.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.