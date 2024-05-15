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Годовалый мальчик выпал из окна на Сахалине и попал в больницу

В Южно-Сахалинске годовалый мальчик выпал из окна и попал в больницу

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FotograFFF/Shutterstock

В Южно-Сахалинске маленький мальчик выпал из окна на третьем этаже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице 2-й Красносельской. Ребенок выпал из окна на третьем этаже и получил травмы.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение — врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Информации о тяжести и характере травм, полученных ребенком, не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены детали и обстоятельства инцидента. Также действиям законных представителей мальчика дадут оценку, а после этого будет принято процессуальное решение.

До этого в Магнитогорске годовалая девочка выпала из окна на пятом этаже, оставшись без присмотра. Ребенок приземлился на козырек магазина.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.

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