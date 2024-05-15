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Shaman об уехавших артистах: «У каждого свой путь»

Певец Shaman заявил, что уехавшие артисты сделали свой выбор

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, как относится к уехавшим из России артистам. Слова исполнителя передает aif.ru.

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — поделился музыкант.

Он также порадовался тому, что ему вручили премию Минобороны за достижения в области культуры. Дронов считает, что эта награда служит доказательством того, что он «делает свое дело с полной отдачей и находится на своем месте».

В конце апреля рэпер Серега рассказал, что поменял бы в творчестве Shaman. Музыкант посоветовал артисту поправить строку песни «Встанем». По словам рэпера, фраза «…и песню затянем» несовместима «с высоким поэтическим посылом всей композиции».

При этом Серега назвал Shaman единственным исполнителем, который знакомит публику с хорошими патриотическими композициями.

Ранее музыкант Кутиков рассказал о боязни телефонных звонков из-за пранкеров.

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