Назван надежный внедорожник с пробегом за 2 млн рублей

В России можно найти надежный рамный внедорожник с пробегом в пределах 2 млн рублей — лучшим вариантом будет Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска. Таким мнением с журналом «За рулем» поделился автоэксперт Александр Виноградов.

«Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать. Ремень ГРМ рассчитан на 90 тыс., но по факту его лучше менять каждые 60 тыс. км. Если при запуске холодного мотора вы услышите свист, не переживайте -– это конструктивный недостаток муфты вентилятора», — рассказал он.

По словам специалиста, у модели надежная механика, проблемы могут возникнуть только со сцеплением. Если часто ездить по бездорожью, то автомобиль выдержит 60-70 тыс. км. Среди основных недостатков — сбои в коробке передач. При этом слабые места в ходовой отсутствуют.

До этого россиянам назвали четыре надежных внедорожника, которые можно купить за 2 млн рублей. К примеру, за указанную сумму можно купить Toyota Land Cruiser 100. Автомобиль будет двадцатилетним. Если за машиной ухаживали, то он будет служить очень долго. Турбодизель не требует глобального вмешательства даже при 500 тыс. километров пробега. Только ТНВД может накрыться раньше, но это не системный случай. После 300 тыс. километров могут появиться толчки в системе полного привода.

За два миллиона рублей можно найти Land Rover Discovery четвертого поколения. У трехлитрового дизельного мотора возможен проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тыс.

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