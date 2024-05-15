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Устроивший стрельбу в Петербурге водитель бросил авто недалеко от места конфликта

В Санкт-Петербурге нашли машину, на которой скрылся стрелявший у «Сити Молла»

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«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Найден черный внедорожник Li L7, на котором, предположительно, с парковки у «Сити Молла» и скрылся стрелок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Салон уже был пуст, водителя по-прежнему ищут — он мог пересесть на другую машину. По нашей информации, авто нашли брошенным на Серебристом бульваре — в двух километрах от места конфликта. Иномарка находится в лизинге с осени прошлого года — принадлежит компании «Каркаде», — говорится в сообщении.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода.

Согласно данным канала, водитель регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал на запрещающие знаки и превышал скорость. Большинство из них оплачено. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

Ранее мужчина, который пострадал в результате стрельбы у ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, рассказал, что конфликт произошел из-за парковки на инвалидном месте.

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