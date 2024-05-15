Политолог раскрыл, кто распространил слух о выдвижении Мишель Обамы в лидеры США

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обамы. По мнению эксперта, Демократическая партия Соединенных Штатов сама распространила этот слух.

«Совершенно очевидно, что Демпартия США сама начала распространять этот слух, чтобы проверить реакцию и своих избирателей, и международной общественности. Да, это известный прием. Нам намекают, что в августе Байден якобы может заявить на съезде Демпартии не о том, что он триумфально пойдет на второй срок, а о том, что он снимает свою кандидатуру», — сказал Перла.

При этом он отметил, что такой поступок Байдена будет нарушением устава Демпартии США, поскольку праймериз не было и никто Мишель Обаму никуда не выдвигал. Эксперт также напомнил, что супруга бывшего президента Соединенных Штатов сама заявляла о нежелании баллотироваться.

По информации Spiegel, Мишель Обама якобы уже внесла вопрос об отношении населения к ее выдвижению в президенты США в социологические опросы.

При этом издание отмечает, что сама Обама заявляла о стремлении не связываться с политикой, которую считает «грязным делом».

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их жены. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году.

До этого американист Константин Блохин назвал Мишель Обаму последним шансом демократов на победу на выборах президента США в 2024 году.

Ранее стало известно об участии Стивена Спилберга в кампании Байдена.