В МИД заявили об обеспокоенности США провалами ВСУ на фронте

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину свидетельствует о том, что положение дел на фронте вызывает тревогу в администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Блинкен прибыл в украинскую столицу 14 мая.

«Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ред.) вызывают все более серьезную тревогу в администрации Байдена», — высказала мнение Захарова.

14 мая Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс. Дипломат подчеркнул, что предпринимаемые американской стороной шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в блок, когда страна будет отвечать критериям членства.

Политолог Данила Гуреев предположил, что главная цель визита Блинкена в Киев — это проверка рациональности траты выделенных средств, именно с этим намерением политик решил лично встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее в НАТО заявили, что в случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно.