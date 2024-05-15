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В ЦИК назвали дату единого дня голосования

Глава ЦИК Памфилова: единый день голосования в России назначили на 8 сентября

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Владимир Николаев/РИА Новости

Единый день голосования (ЕДГ) в России пройдет 8 сентября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии, передает РИА Новости.

«Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования», — сказала Памфилова

Глава ЦИК рассказала, что выборы пройдут еще в пяти регионах. Изменения еще могут быть, отметила она и добавила, что все возможные перемены, которые отразятся на ЕДГ, будут определены до 8 июля.

В рамках ЕДГ планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах России.

До этого Госдума приняла поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков считает, что такое решение отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче обеспечения в России «полноценного электорального суверенитета».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов пройдут в сентябре.

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