Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров в НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

14 мая стало известно, что Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. Остальных подробностей не приводится.

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

«Колорадо» продолжает выступление в Кубке Стэнли. На стадии полуфинала Западной конфренции НХЛ команда сражается с «Даллас Старз» и уступает после четырех матчей — 1-3.

Ранее рекорд Ничушкина поставили под сомнение из-за допинга.