В МИД РФ раскрыли условия подготовки новой встречи в нормандском формате

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Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал условия подготовки новой встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона намерена дождаться инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и только потом начать готовиться к встрече.

Он добавил, что надо продумать, чем «насытить» эту встречу, которая собирается на различных уровнях — экспертном уровне, уровне министров и высшем уровне.

«Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата», — подчеркнул Карасин.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.