Белый дом нашел правовые неточности в докладе по «российскому делу»

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Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы противоречит существующему праву. Об этом сообщает CNN.

По его словам, доклад Мюллера «осознанно не соответствует» требованиям применимого законодательства.

Он также добавил, что в обязанности прокуроров не входит «провозглашение невиновности».

Флад подчеркнул, что президент США Дональд Трамп имеет право не разрешать своим помощникам давать показаний перед конгрессом.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США Уильям Барр прогулял слушания в конгрессе по «российскому делу».