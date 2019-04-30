Помпео объявил о поддержке лидера оппозиции Гуайдо
Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что поддерживает главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, Гуайдо является временным венесуэльским президентом, и американская сторона поддерживает все его действия и «стремления к свободе» в Венесуэле. Также Помпео рассказал, что Гуайдо начал «Операцию свобода».
Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы заявили о попытке переворота.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.