Помпео объявил о поддержке лидера оппозиции Гуайдо

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что поддерживает главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Гуайдо является временным венесуэльским президентом, и американская сторона поддерживает все его действия и «стремления к свободе» в Венесуэле. Также Помпео рассказал, что Гуайдо начал «Операцию свобода».

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы заявили о попытке переворота.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.