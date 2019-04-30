Все военноначальники Венесуэлы остались верны Мадуро

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что все военноначальники в стране показали ему «полную лояльность». Об этом он написал в твиттере.

По словам Мадуро, он разговаривал с венесуэльскими военноначальниками. Они показали ему полную приверженность к конституции и отечеству.

«Стальные нервы! Я разговаривал с командирами…, которые выразили свою полную лояльность по отношению к народу, Конституции и Отечеству», — написал Мадуро.

Кроме того, он призвал жителей к «максимальной народной мобилизации для обеспечения победы мира».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле отключили интернет.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.