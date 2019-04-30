Все военноначальники Венесуэлы остались верны Мадуро
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что все военноначальники в стране показали ему «полную лояльность». Об этом он написал в твиттере.
По словам Мадуро, он разговаривал с венесуэльскими военноначальниками. Они показали ему полную приверженность к конституции и отечеству.
«Стальные нервы! Я разговаривал с командирами…, которые выразили свою полную лояльность по отношению к народу, Конституции и Отечеству», — написал Мадуро.
Кроме того, он призвал жителей к «максимальной народной мобилизации для обеспечения победы мира».
Ранее сообщалось, что в Венесуэле отключили интернет.
В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.