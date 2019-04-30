В России хотят создать список Бутиной

В Госдуме предложили создать «список Бутиной», в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США, сообщают «Известия».

Об этом сказано в депутатском запросе на имя главы МИД Сергея Лаврова.

Отец Марии Бутиной поддержал создание списка, назвав такую меру логичной.

Авторы инициативы заявили, что дело против россиянки было незаконно открыто ради укрепления мифа о «российском вмешательстве» в дела США.

Ранее отец Бутиной заявил, что ее решили сделать «самой главной виновной».