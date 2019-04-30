Трамп передал сенату протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщает РИА «Новости».
Трамп отметил, что Скопья является стабильным партнером Вашингтона в сфере безопасности. Он назвал включение страны в НАТО крайне выгодным для американских интересов.
Подписанный в Брюсселе протокол нуждается в ратификации странами-членами альянса.
Ранее Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вновь потребовал от стран-членов военного альянса увеличить военные расходы.
Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему платит непропорционально большую сумму.