Трамп передал сенату протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщает РИА «Новости».

Трамп отметил, что Скопья является стабильным партнером Вашингтона в сфере безопасности. Он назвал включение страны в НАТО крайне выгодным для американских интересов.

Подписанный в Брюсселе протокол нуждается в ратификации странами-членами альянса.

Ранее Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вновь потребовал от стран-членов военного альянса увеличить военные расходы.

Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему платит непропорционально большую сумму.