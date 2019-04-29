Томенко проявил себя как эффективный лоббист Алтайского края, говорится в докладе ЦПК

Центр политической конъюнктуры выпустил новый доклад из серии «Губернаторы новой волны: политические портреты». На этот раз речь пошла о губернаторе Алтайского края Викторе Томенко.

ЦПК отмечает, что для глубоко дотационного региона Томенко оказался «очевидным варягом».

В плюс Томенко ставится то обстоятельство, что он не стал эксплуатировать тему неэффективности прежнего руководства края. Так, врио губернатора признался, что у него нет оснований «бросать камни» в предшественников, но эффективность работы надо повышать.

Томенко пришлось состредоточиться на кропотливой менеджерской работе, отмечается в докдаде.

«В оставшиеся до выборов три месяца он попытался, с одной стороны, начать решение наиболее острых проблемы и вопросов, с другой — расшевелить местную экономику и промышленность за счет точечных мероприятий и договоренностей», — говорится в тексте исследования.

«Будучи опытным специалистом по финансам, он с самого начала прикладывал массу усилий к тому, чтобы и без того дефицитные средства использовались в регионе максимально эффективно», — отмечает ЦПК.

Томенко далек от популизма, однако способен эффективно реагировать на резонансные ситуации и информационные поводы. «К примеру, в случае с увольнением местной учительницы из-за фото в спортивном купальнике, Томенко проявил себя достаточно либерально и высказался в поддержку педагога», - отмечается в докладе.

За относительно короткий срок пребывания Томенко в должности сначала врио, а затем и губернатора внутренние политические и межэлитные конфликты в крае практически сошли на нет, констатирует ЦПК.

«Томенко успел проявить себя и в качестве лоббиста интересов края. В 2019 году на 13% увеличен объем федеральной помощи региону по сравнению с предыдущим годом», — резюмируется в докладе.