Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро из пекинской гостиницы

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в пятницу, 26 апреля, обменялись подарками, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Путин получил в подарок от Си Цзиньпина столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба»: чашку, тарелку, палочки и ложку с гравировкой в виде красавицы Древнего Китая и цветов магнолии. Как отмечается, «Дружба» была построена 65 лет назад в знак тесных отношений между Россией и Китаем.

Российский лидер в свою очередь подарил главе КНР плакат «Российско-китайское сотрудничество», созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил Путину меч.