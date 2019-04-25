ЕС и Япония призвали КНДР к ядерному разоружению

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ЕС и Япония призвали КНДР к конкретным действиям по ядерному разоружению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое призыв был сделан во время переговоров между японским премьером Синдзо Абэ и главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

«Мы вместе с Японией заинтересованы в сохранении мира на Корейском полуострове», — заявил Туск.

В связи с этим он вместе с Абэ потребовал КНДР вступить на путь денуклеаризации и демонтировать все свои ядерные вооружения.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове.