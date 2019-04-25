ЕС и Япония призвали КНДР к ядерному разоружению
ЕС и Япония призвали КНДР к конкретным действиям по ядерному разоружению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое призыв был сделан во время переговоров между японским премьером Синдзо Абэ и главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.
«Мы вместе с Японией заинтересованы в сохранении мира на Корейском полуострове», — заявил Туск.
В связи с этим он вместе с Абэ потребовал КНДР вступить на путь денуклеаризации и демонтировать все свои ядерные вооружения.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове.