В возрасте 90 лет скончалась вдова Баталова Гитана Леонтенко

В возрасте 90 лет умерла цирковая артистка и вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Об этом сообщила официальный представительница семьи, юрист Татьяна Кириенко в беседе с ТАСС.

«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома», — сказала она.

Причина смерти не уточняется.

Кириенко добавила, что прощание пройдет в пятницу, 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве.

В августе прошлого года Леонтенко рассказала о потере зрения. По ее словам, это произошло из-за влияния мошенников.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Леонтенко также снималась в фильмах. Среди них: «В городе С.» и «Старый знакомый». После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова. Он скончался в 2017 году на 89-м году жизни.

