Компания рэпера Гуфа зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma

Компания рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Дома» зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma — права на товарный знак будут действовать до июля 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под одноименным брендом компания рэпера сможет выпускать БАДы, косметику, одежду, продукты питания.

ООО «Дома» работает с 2024 года, занимается организацией отдыха и развлечений. Учредителем компании является сам Гуф — артисту принадлежит доля в 40% уставного капитала. Другие учредители: Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом) (35%), Григорий Крученков (25%).

Также в настоящее время Гуф входит в состав учредителей фирмы «Люгэнг», которая занимается выпуском одежды. Доля рэпера в фирме составляет 49%. Также Алексей Долматов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее лидер группы «Звери» открыл компанию «Звери.