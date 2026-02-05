Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Компания рэпера Гуфа зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma

Рэпер Гуф планирует выпускать БАДы, косметику и продукты питания под брендом Doma
ТНТ

Компания рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Дома» зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma — права на товарный знак будут действовать до июля 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под одноименным брендом компания рэпера сможет выпускать БАДы, косметику, одежду, продукты питания.

ООО «Дома» работает с 2024 года, занимается организацией отдыха и развлечений. Учредителем компании является сам Гуф — артисту принадлежит доля в 40% уставного капитала. Другие учредители: Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом) (35%), Григорий Крученков (25%).

Также в настоящее время Гуф входит в состав учредителей фирмы «Люгэнг», которая занимается выпуском одежды. Доля рэпера в фирме составляет 49%. Также Алексей Долматов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее лидер группы «Звери» открыл компанию «Звери.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!