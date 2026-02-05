WSJ: НАТО потерпело поражение во время игры, имитировавшей вторжение РФ в Литву

Страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Учения были организованы изданием Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете Гельмута Шмидта. Их целью было оценить готовность стран Прибалтики и НАТО в целом к гипотетическому вторжению. Участие в учениях приняли 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности.

«В ходе военной игры мы с моими «российскими коллегами» знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы», — поделился подробностями военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, который сыграл роль начальника Генштаба Вооруженных сил России.

В WSJ отметили, что в ходе этой игры, при отсутствии американского руководства, России удалось всего за несколько дней «установить господство над Прибалтикой».

4 февраля генсек дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. При этом она выразила мнение, что военного столкновения с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях «не произойдет».

Ранее стало известно, как европейцы относятся к увеличению расходов на оборону.