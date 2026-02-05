Европейская федерация водных видов спорта допустила Россию с флагом и гимном

European Aquatics допустила Россию до юношеских и молодежных турниров с флагом

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить россиян до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном, передает сайт организации.

«Спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт и выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что россияне и белорусы допущены до соревнований в индивидуальных и командных турнирах.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее еще одна международная федерация вернула россиян с флагом и гимном.