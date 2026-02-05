Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лидер Эстонии призвал Украину обдумать уступки территорий

Президент Эстонии Карис признал, что Украине придется обдумать уступки территорий
Ints Kalnins/Reuters

Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, в какой-то момент придется найти «баланс». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом Карис подчеркнул, что решение остается за Киевом.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Зеленский предупредил, что Украина не отдаст эти территории «без боя».

Журнал The American Conservative писал, что Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования.

Ранее политолог назвал возможную причину отказа Зеленского от вывода войск из Донбасса.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!