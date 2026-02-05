Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, в какой-то момент придется найти «баланс». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом Карис подчеркнул, что решение остается за Киевом.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Зеленский предупредил, что Украина не отдаст эти территории «без боя».

Журнал The American Conservative писал, что Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования.

