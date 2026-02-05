Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Артрит может вызывать снижение памяти, выяснили ученые

Frontiers: артрит может повышать риск ухудшения памяти в два раза
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Артрит может быть связан с почти двукратным повышением риска умеренных когнитивных нарушений — ранней стадии снижения памяти и мышления, часто предшествующей деменции. К такому выводу пришли китайские ученые. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали медицинские карты 6,5 тысячи участников среднего и пожилого возраста. Особое внимание уделяли результатам когнитивных тестов и наличию воспалительных заболеваний суставов в истории болезни.

Результаты показали: при артрите вероятность умеренных когнитивных нарушений была почти в два раза выше по сравнению с людьми без этого диагноза. Наиболее выраженной эта связь оказалась у пациентов с избыточным весом и неблагоприятным метаболическим профилем — повышенным уровнем системного воспаления, нарушениями обмена глюкозы и липидов. В этой группе риск когнитивного снижения был максимальным.

Дополнительный анализ выявил важную посредническую роль депрессии. Ученые установили, что депрессивные симптомы частично объясняют связь между артритом и ухудшением когнитивных функций: на их долю приходилось около 17% общего эффекта. По мнению авторов, хроническая боль и воспаление при артрите могут способствовать развитию депрессии, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на мозг.

Ранее была названа скрытая опасность избытка соли для мозга.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!