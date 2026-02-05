Артрит может вызывать снижение памяти, выяснили ученые

Артрит может быть связан с почти двукратным повышением риска умеренных когнитивных нарушений — ранней стадии снижения памяти и мышления, часто предшествующей деменции. К такому выводу пришли китайские ученые. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали медицинские карты 6,5 тысячи участников среднего и пожилого возраста. Особое внимание уделяли результатам когнитивных тестов и наличию воспалительных заболеваний суставов в истории болезни.

Результаты показали: при артрите вероятность умеренных когнитивных нарушений была почти в два раза выше по сравнению с людьми без этого диагноза. Наиболее выраженной эта связь оказалась у пациентов с избыточным весом и неблагоприятным метаболическим профилем — повышенным уровнем системного воспаления, нарушениями обмена глюкозы и липидов. В этой группе риск когнитивного снижения был максимальным.

Дополнительный анализ выявил важную посредническую роль депрессии. Ученые установили, что депрессивные симптомы частично объясняют связь между артритом и ухудшением когнитивных функций: на их долю приходилось около 17% общего эффекта. По мнению авторов, хроническая боль и воспаление при артрите могут способствовать развитию депрессии, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на мозг.

Ранее была названа скрытая опасность избытка соли для мозга.