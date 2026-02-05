Размер шрифта
Директор Долиной раскрыл потери артистки помимо квартиры

Директор Долиной заявил, что певица потеряла из-за мошенников все свои деньги
Максим Богодвид/РИА Новости

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил News.ru, что певица потеряла не только квартиру из-за мошенников.

По словам Пудовкина, в результате «очень большого глубокого обмана» Долина потеряла все свои денежные средства.

«Я еще раз акцентирую внимание, все денежные средства, а не только квартира. После того, как были украдены все денежные средства, была украдена квартира путем мошеннических действий, в результате которой ее заставили квартиру продать», — поделился директор заметности.

5 февраля Telegram-канал Mash опубликовал запись разговора певицы с сотрудницей банка. На аудиозаписи слышно, как артистка подтверждает, что перевод крупной суммы она хочет сделать по собственной воле. С сотрудником банка Долина связалась, судя по разговору, по причине того, что изначально деньги перевести не удалось.

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал фейком запись разговора певицы с сотрудниками банка. Он уверен, что публикация сгенерирована искусственным интеллектом.

4 февраля риелтор Алена Радыш в беседе с kp.ru оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период. По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость жилья площадью 236 кв. м составляет 424 800 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Долина может купить квартиру в Москве за 300 млн рублей после скандала с Лурье.
 
