Елена Товстик добивается полной опеки над детьми: «Настаивает, чтобы проживали исключительно с ней»

Адвокат бизнесмена Романа Товстика Филипп Рябченко сообщил «Газете.Ru», что экспертиза по делу об определении места жительства детей предпринимателя и его бывшей супруги Елены Товстик назначена на май 2026 года. По его словам, в настоящий момент Елена Товстик настаивает на том, чтобы все пятеро детей проживали с ней.

Четвертого февраля на сайте судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о регистрации иска Романа Товстика о спорах о месте жительства детей при раздельном проживании родителей. Как пояснил представитель предпринимателя, речь идет не о новом иске — дело было передано другому судье в связи с увольнением судьи, ранее рассматривавшего оба спора.

По словам Филиппа Рябченко, ближайшее судебное заседание назначено на 11 февраля. В этот день суд продолжит рассматривать иск о признании брачного договора Романа и Елены Товстик недействительным. Что касается спора о детях, с учетом назначения экспертизы он, по оценке стороны Романа Товстика, может быть разрешен не ранее второй половины 2026 года.

«Иск о месте жительства детей в настоящее время приостановлен до проведения комплексной психологической экспертизы, запланированной на май. До недавнего времени между родителями существовала внутренняя договоренность: старшие дети проживали с отцом, младшие — с матерью. Такой формат полностью устраивал Романа Товстика и соблюдался на протяжении длительного времени», — сообщил адвокат.

Рябченко отметил, что позиция Елены Товстик изменилась после начала активной стадии спора о разделе имущества.

«В настоящий момент Елена Товстик настаивает на том, чтобы все дети проживали исключительно с ней. Мы расцениваем это как попытку пересмотра ранее достигнутых договоренностей, возникшую на фоне имущественного конфликта», — рассказал юрист.

Кроме того, Филипп Рябченко поделился, что в рамках процесса бывшая супруга предпринимателя утверждает, якобы Роман Товстик настраивает детей против нее.

«Именно поэтому наша сторона полностью поддержала ходатайство о проведении экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Мы рассчитываем, что объективное экспертное заключение позволит снять подобные обвинения и даст суду исчерпывающую картину происходящего», — подчеркнул Филипп Рябченко.

После проведения экспертизы суду предстоит принять окончательное решение по вопросу места жительства детей.

