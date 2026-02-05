Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Елена Товстик добивается полной опеки над детьми: «Настаивает, чтобы проживали исключительно с ней»

Юрист Романа Товстика Филипп Рябченко: Елена Товстик хочет опеку над 5 детьми
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат бизнесмена Романа Товстика Филипп Рябченко сообщил «Газете.Ru», что экспертиза по делу об определении места жительства детей предпринимателя и его бывшей супруги Елены Товстик назначена на май 2026 года. По его словам, в настоящий момент Елена Товстик настаивает на том, чтобы все пятеро детей проживали с ней.

Четвертого февраля на сайте судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о регистрации иска Романа Товстика о спорах о месте жительства детей при раздельном проживании родителей. Как пояснил представитель предпринимателя, речь идет не о новом иске — дело было передано другому судье в связи с увольнением судьи, ранее рассматривавшего оба спора.

По словам Филиппа Рябченко, ближайшее судебное заседание назначено на 11 февраля. В этот день суд продолжит рассматривать иск о признании брачного договора Романа и Елены Товстик недействительным. Что касается спора о детях, с учетом назначения экспертизы он, по оценке стороны Романа Товстика, может быть разрешен не ранее второй половины 2026 года.

«Иск о месте жительства детей в настоящее время приостановлен до проведения комплексной психологической экспертизы, запланированной на май. До недавнего времени между родителями существовала внутренняя договоренность: старшие дети проживали с отцом, младшие — с матерью. Такой формат полностью устраивал Романа Товстика и соблюдался на протяжении длительного времени», — сообщил адвокат.

Рябченко отметил, что позиция Елены Товстик изменилась после начала активной стадии спора о разделе имущества.

«В настоящий момент Елена Товстик настаивает на том, чтобы все дети проживали исключительно с ней. Мы расцениваем это как попытку пересмотра ранее достигнутых договоренностей, возникшую на фоне имущественного конфликта», — рассказал юрист.

Кроме того, Филипп Рябченко поделился, что в рамках процесса бывшая супруга предпринимателя утверждает, якобы Роман Товстик настраивает детей против нее.

«Именно поэтому наша сторона полностью поддержала ходатайство о проведении экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Мы рассчитываем, что объективное экспертное заключение позволит снять подобные обвинения и даст суду исчерпывающую картину происходящего», — подчеркнул Филипп Рябченко.

После проведения экспертизы суду предстоит принять окончательное решение по вопросу места жительства детей.

Ранее Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!