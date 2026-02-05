Размер шрифта
Основной этап строительства АЭС «Пакш-2» начался в Венгрии

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2»
Telegram-канал «Привет, Пакш!»

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2». Об этом сообщил «Росатом» в своем Telegram-канале.

В торжественной церемонии по заливке первого бетона в фундамент здания реактора нового блока станции участвовали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Начало работ ознаменует переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам МАГАТЭ.

В ноябре 2025 года Венгерское управление по атомной энергии выдало все ключевые разрешения, позволяющие перейти к полномасштабным строительным работам. К моменту заливки первого бетона на площадке уже завершены работы по укреплению грунта, выемке котлована и созданию противофильтрационной завесы.

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции, новые блоки будут построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

Ранее суд ЕС аннулировал решение о финансировании Венгрией расширения АЭС «Пакш-2».
 
