Медведчук обвинил Раду в работе на раскол Украины

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя Верховная рада вошла в историю работой на раскол Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал принятие закона о госязыке в Раде.

По словам Медведчука, данный закон нарушает права миллионов украинских граждан.

Он также подчеркнул, что парламент Украины проводит «политику антироссийской истерии».

Ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила исключительное использование украинского языка во всех сферах.