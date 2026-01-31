Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества

Минобороны Украины согласовало с НАТО приоритеты сотрудничества
Telegram-канал «Міністерство оборони України»

Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества, сообщает в Telegram-канале минобороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что страна будет взаимодействовать с альянсом в сферах усиления ПВО (противовоздушной обороны), развития зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, ракетных систем HIMARS и по вопросу технологического преимущества.

Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил НАТО за эффективную координацию помощи, в том числе в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List/Список приоритетных потребностей Украины, позволяющий централизованно покупать оружие для ВСУ: страны-участницы вносят деньги на спецсчет НАТО, на них покупается американское вооружение для республики) и отметил, что главный фокус сейчас — защита неба.

В посте говорится, что стороны также обсудили координацию формата «Рамштайн» для более быстрых решений и поставок.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее США напомнили союзникам об оборонных приоритетах за пределами Европы.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!